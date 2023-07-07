Зеленский встретился с украинским мальчиком, который лечится в Чехии

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Праге Владимир Зеленский встретился с 14-летним украинским подростком Антоном Коцко, который находится в Чехии на лечении. Об этом сообщили на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Детали

Антон Коцко родом из города Борислава Львовской области. С марта прошлого года он находится в Чехии на лечении. Мальчик мечтал встретиться с президентом Украины и даже записал видеообращение к нему. В ответ Зеленский тоже записал обращение для Антона.

На встрече также присутствовал президент Чехии Петр Павел.

Владимир Зеленский поинтересовался делами парня и подарил ему марку с изображением пса Патрона с лозунгом «Сильнее вместе». А также — поблагодарил подростка за крепкую веру в Победу.

Цитата

«Господин Президент, я очень рад, что мы сегодня встретились, это было мое самое заветное желание», – сказал мальчик и поблагодарил Владимира Зеленского за подарок.

Дополнение

Антон Коцко подарил Зеленскому футболку со своим рисунком и надписью «Вместе мы сила», сувенир в форме сердца, а также фигуру богини правосудия Фемиды.

Антон Коцко также вручил подарки Петру Павелу и поблагодарил его за гостеприимство Чехии.