"Чехия может помочь Украине привлечь государства Глобального Юга" - Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Чехия может помочь привлечь государства Глобального Юга к нашим совместным мирным усилиям, в частности реализации Формулы мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Чехию, пишет УНН.

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«Сегодня я проинформировал господина Президента Чехии о том, как мы уже привлекаем многих партнеров. Мы начали эту работу. Я считаю, что она успешна. Африка, Латинская Америка, Азия. Но нам нужна помощь в этом направлении», – сказал Зеленский.

Детали

Владимир Зеленский выразил особую благодарность Президенту Чехии и каждому чешскому гражданину за помощь украинцам, в частности детям, которые получили в их стране защиту от развязанной Россией войны.

Во время встречи лидеры двух государств сосредоточили внимание на вопросах совместной безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Было обсуждено возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

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«Россия заслуживает усиления санкций против нее. Обсудили и имеющееся распространение российской пропаганды, которая, к сожалению, до сих пор имеет влияние в Европе. В Чехии и в других странах Европы очевидно есть деструктивное влияние России, и это то, от чего надо, я считаю, защищаться», – отметил Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский и Петр Павел также рассмотрели вопросы взаимодействия Украины и Чехии на всех уровнях и совместные усилия в отношениях с третьими странами, в частности в контексте реализации Украинской формулы мира.

Во время переговоров лидеры затронули вопрос усиления альянсов, прежде всего НАТО.

Отдельно Президент Украины выразил благодарность за каждый сине-жёлтый флаг, который встречал украинскую делегацию на улицах Праги.

Со своей стороны Петр Павел подчеркнул важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление и продемонстрировала всему миру, что Россия не является такой сильной, как позиционировала себя.

Петр Павел заверил Владимира Зеленского, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, как это было с первого дня полномасштабной российской агрессии.

Чешский лидер выразил убеждение, что поддержка Украины – это не только поддержка государства, страдающего от войны, а прежде всего помощь всем европейцам.

По его словам, многие чешские компании уже сотрудничают с украинскими фирмами и стремятся принять участие в восстановлении Украины не только после войны, но и сейчас, во время военных действий.

Петр Павел также отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Напомним, в четверг, 6 июля президент Зеленский прилетел в Чехию и встретился с президентом Петром Павлом. Это будет их первая совместная встреча в Праге, предыдущие две состоялись в Киеве.

Офис президента опубликовал видео официальной церемонии встречи Зеленского и президента Чехии.

Также в Праге Владимир Зеленский встретился с 14-летним украинским подростком Антоном Коцко, который находится в Чехии на лечении.