МИД Грузии не будет консультироваться с высланным из Украины послом

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство иностранных дел Грузии не планирует проводить консультации с послом Георгием Закарашвили, которого выслали из Киева в Тбилиси на консультации из-за ситуации с Михаилом Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в эфире телеканала Imedi, пишет УНН.

Детали

Дарчиашвили подчеркнул, что после возвращения посла в Тбилиси посольство Грузии в Киеве работает, дипломаты на месте, а посол Закарашвили продолжит работу в министерстве.

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«Георгий Закарашвили — человек, который в самые тяжелые минуты вместе с несколькими послами ни на день не покидал Киев, и это решение (Украины – ред.) несправедливо по отношению к нему даже по человеческим меркам. К здоровью Саакашвили вообще вопросов нет. Страсбургский суд принял решение, что грузинские власти ответственно относятся ко всем заключенным, включая Саакашвили», — сказал Дарчиашвили.

Контекст

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен состоянием бывшего президента Грузии, украинца Михаила Саакашвили. Соответственно, он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Также президент в очередной раз призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения, а западных партнеров - не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.

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