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Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Стамбуле

Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Стамбуле

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецком городе Стамбул в пятницу, 7 июля. Об этом сообщил 6 июля Директорат по коммуникациям администрации президента Турции, пишет УНН.

Цитата

"Администрация президента Турции объявила в четверг, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу", - говорится в сообщении.

Детали

"Наш президент ожидает завтра встречи с Президентом Украины Зеленским", - указали в администрации Эрдогана.

Согласно заявлению администрации президента Турции, в конце встречи в Стамбуле ожидается проведение пресс-конференции.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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