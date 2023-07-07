Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Стамбуле

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецком городе Стамбул в пятницу, 7 июля. Об этом сообщил 6 июля Директорат по коммуникациям администрации президента Турции, пишет УНН.

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"Администрация президента Турции объявила в четверг, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу", - говорится в сообщении.

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"Наш президент ожидает завтра встречи с Президентом Украины Зеленским", - указали в администрации Эрдогана.

Согласно заявлению администрации президента Турции, в конце встречи в Стамбуле ожидается проведение пресс-конференции.

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