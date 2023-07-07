Палата представителей Нидерландов поддержала признание Голодомора геноцидом - Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Палата представителей Нидерландов определяла Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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«Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений. Благодарен за сильную и комплексную поддержку в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

28 июня Парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.