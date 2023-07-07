"Просто нужно приглашение" - Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что четкое приглашение Украины к будущему членству в НАТО на Вильнюсском саммите будет весомой демонстрацией смелости и прочности Альянса. Об этом он сказал в обнародованном пресс-службой Офиса Президента заявлении после переговоров с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, пишет УНН.

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«Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с той или иной формулировкой, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров по Альянсу. Кто-то еще оглядывается на москву, кто-то боится россии. Хотя я считаю, что это такой момент – большой шанс показать смелость и прочность всего Альянса», – отметил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Украина ожидает конкретного сигнала о приглашении в НАТО. «Нам нужна эта мотивация. Нам нужна честность в наших отношениях», – пояснил он.

По мнению Главы государства, сегодня Альянсу также нужна победа – успешные действия, которые продемонстрируют его прочность и единение.

«Альянс пока не нашел общего сигнала по Швеции, поэтому Швеция пока не в НАТО. И решения о шведском членстве пока что нет. Приглашения в том или ином виде у Украины также нет. В чем тогда успех Альянса? А мне кажется, что миру, своим народам и россии также надо продемонстрировать прочность Альянса и единения», – убежден Зеленский.

Президент также отметил, что на полях Вильнюсского саммита будет обсуждаться ряд важных вопросов, касающихся пакетов оборонной поддержки.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июля провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО.