Зеленский назвал темы переговоров с Эрдоганом: в списке зерновая сделка

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом собирается обсудить ряд вопросов, в перечне - зерновая сделка, обмен пленными, поддержка Украины в НАТО. Об этом он сказал в обнародованном пресс-службой Офиса Президента заявлении после переговоров с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, пишет УНН.

Отвечая на вопрос о своем предстоящем визите в Турцию, Зеленский отметил, что сегодня нужно объединять всех лидеров стран – членов НАТО, чтобы вместе политически давить на россию.

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«У нас есть несколько вопросов. Зерновая инициатива. Очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», – рассказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецком городе Стамбул в пятницу, 7 июля.