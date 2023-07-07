В ЕС достигли соглашения по увеличению производства боеприпасов. В частности, для помощи Украине

КИЕВ. 7 июля. УНН. Представители правительств стран ЕС и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год. Это позволит выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для увеличения производства оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали

Отмечается, что согласованное положение позволит срочно мобилизовать 500 миллионов евро из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов типа «земля-земля», артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом будет реализован третий «трек» плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года, по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Цитата

«Благодаря сегодняшнему соглашению ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонно-технологической и промышленной базы ЕС и, в конечном итоге, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС», - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Дополнение

В начале мая Совет ЕС окончательно одобрил второй транш в размере 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира на закупку боеприпасов и ракет для Украины.