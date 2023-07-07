Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов - The Washington Post

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американских кассетных боеприпасов. О своем решении он объявит в пятницу, пишет The Washington Post, сообщает УНН.

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«Президент Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов США, а об изъятии оружия из запасов Министерства обороны должно быть объявлено в пятницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг позволит обойти закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с интенсивностью отказов более 1 процента.

Приняли решение о предоставлении Украине боеприпасов из-за «беспокойства относительно медленного контрнаступления Киева против укрепленных российских войск и сокращения запасов обычной артиллерии на Западе», отметили в The Washington Post.

Это решение было принято после многомесячных внутренних административных дебатов о том, стоит ли поставлять кассетные боеприпасы, которые запрещены в большинстве стран мира.

Дополнение

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем 500 миллионов долларов. Он будет содержать кассетные боеприпасы, а также боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Справочно

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Они содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте над поверхностью земли. Разбросанные над определенной территорией боевые элементы обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.