Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16

КИЕВ. 7 июля. УНН. Чехия вскоре передаст Украине вертолеты и боеприпасы, а также поможет с обучением на истребителях F-16. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге, передает УНН.

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"Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты, в последующие месяцы еще 100 тысяч штук крупнокалиберных боеприпасов", - сказал Фиала.

Премьер Чехии также отметил, что Чехия примет участие в подготовке специалистов на истребителях F-16.

"Чешская Республика поможет подготовить специалистов для самолетов F-16 и предоставит Украине симулятор для такой тренировки", - отметил Фиала.

Напомним

Зеленский прибыл в Чехию накануне - после визита в Болгарию. Глава государства уже встретился с чешским коллегой Петром Павелом. Президент Чехии по итогам встречи подчеркнул, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.