Гарантии безопасности Украины будут обсуждать на саммите НАТО. Впрочем, Киев должен соответствовать требованиям для вступления в Альянс - Кирби

КИЕВ. 7 июля. УНН. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе будут обсуждать вопрос долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности. Однако, для вступления в НАТО Украина должна соответствовать определенным требованиям. Об этом Кирби заявил в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

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“Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений”, – подчеркнул Джон Кирби.

Он отметил, что важнейшими вопросами остаются помощь Украине в войне против россии, а также послевоенное восстановление.

Относительно членства в НАТО, Кирби отметил политику “открытых дверей”, но подчеркнул необходимость стран, претендующих на членство в Альянсе, отвечать определенным требованиям.

«Конечно же, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс», - подчеркнул Кибри.

Дополнение

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих убеждениях, что четкое приглашение Украины к будущему членству в НАТО на Вильнюсском саммите будет весомой демонстрацией смелости и прочности Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июля провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО.