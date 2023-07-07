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Зеленский: наступление не быстрое, но мы идем вперед, а россияне - назад

Зеленский: наступление не быстрое, но мы идем вперед, а россияне - назад

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинское наступление идет, оно не быстрое, но мы идем вперед, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом поздно вечером в четверг в Праге, пишет УНН.

Цитата

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский прибыл в Чехию накануне - после визита в Болгарию. Глава государства уже встретился с чешским коллегой Петром Павелом. Президент Чехии по итогам встречи отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: война, наступление, Владимир Зеленский
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