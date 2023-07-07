Украина и Чехия договорились о поддержке военно-технического сотрудничества

КИЕВ. 7 июля. УНН. В рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Чехию был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и министерством обороны Чехии, пишет УНН со ссылкой на сайт президента.

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"Целью Меморандума является поддержка военно-технического сотрудничества, приложения совместных усилий к проектам по производству вооружений и боеприпасов и других проектов оборонной промышленности, которые реализуют оборонные компании в Украине и Чехии", - говорится в сообщении.

Детали

Документ подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и первый заместитель министра обороны Чешской Республики Франтишек Шульц.

Согласно документу, участники соглашаются поддерживать совместные проекты в сферах оборонной промышленности.

В рамках Меморандума предусмотрено заключение отдельных контрактов между субъектами двух государств.

В ближайшее время в Украину прибудет делегация Чехии в развитие договоренностей, достигнутых между сторонами, отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом накануне прибыл в Чехию. Глава государства уже встретился с чешским коллегой Петром Павелом. Президент Чехии по итогам встречи отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Премьер-министр Чехии на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Прага вскоре передаст Украине вертолёты и боеприпасы, а также поможет с учениями на истребителях F-16.