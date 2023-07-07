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Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса - Кузин

Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса - Кузин

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство здравоохранения поддерживает легализацию лекарств на основе каннабиса, сообщил в пятницу в эфире телемарафона заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет УНН.

Цитата

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", - сказал Кузин.

"Наркотики используются в секторе здравоохранения: они используются для лечения хронической боли, для паллиативного лечения. И есть соответствующие регуляторные органы и регуляторные процессы по обороту таких наркотических средств. (...) Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения - то есть они признали каннабис, они используют его для медицинских целей. Но это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей", - отметил он.

По его словам, после легализации лекарств на основе каннабиса такое лечение будет фокусироваться вокруг трех основных групп: хроническая боль, неврологические расстройства и психические расстройства, там, где есть доказательная база по использованию именно медицинской конопли.

Дополнение

На этой неделе сообщалось, что законопроект о легализации медицинского каннабиса планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на ближайшем пленарном заседании.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, канабис
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