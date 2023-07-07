Премьер Чехии анонсировал визит делегации предпринимателей в Киев: обсудят привлечение их фирм к восстановлению Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что на следующей неделе в Киев с визитом прибудет делегация чешских предпринимателей, чтобы обсудить их участие в послевоенном восстановлении Украины. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Праге, передает УНН.

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"На следующей неделе в Украину приедет делегация из 30 представителей из области здравоохранения и энергетического сектора во главе с Томашем Копычным. Диалог уже становится более интенсивным, развивается сотрудничество. Мы поддерживаем привлечение чешских фирм к реконструкции Украин в форме страхования", - заявил Фиала.

Детали

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения рф Чехия помогает Украине во всех сферах, в частности приняла "рекордное" количество беженцев и оказывает военную и гуманитарную помощь.

"Будем и в дальнейшем интенсивно поддерживать Украину, участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Надеюсь, что положительный след также оставят чешские фирмы. Господин президент знает о нашей поддержке и готов способствовать тому, чтобы чешские фирмы были привлечены к реконструкции Украины", - сказал премьер.

В свою очередь, Зеленский отметил, что украинская сторона "будет рада видеть" в Киеве большую делегацию чешских предпринимателей для развития проектов в области энергетики и совместных транспортных проектов. Он подчеркнул, что это сотрудничество важно для обоих государств.

"Уже сейчас мы понимаем, что в восстановлении Украины, трансформации нашего государства, в развитии нашей инфраструктуры активное участие будет принимать чешский бизнес. А это и экономический рост, и рабочие места, и будущий социальный прогресс для наших стран. Уже сейчас есть конкретные направления такого нашего сотрудничества", - проинформировал президент.

Подытоживая, глава государства подчеркнул, что благодарен Праге за "гостеприимство" и "мощную поддержку" и выразил уверенность, что страны обеспечат "все необходимые условия, чтобы наши люди могли вернуться домой в Украину - в Украину победы".

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия вскоре передаст Украине вертолеты и боеприпасы, а также поможет с учениями на истребителях F-16.