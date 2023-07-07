После встречи с Зеленским Эрдоган вероятно встретится с путиным - СМИ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вероятно проведет встречу с российским диктатором владимиром путиным. В кремле говорят, что это ожидается в ближайшее время, но дата пока не уточняется, пишет УНН со ссылкой на турецкое Ahaber.

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Президент Турции входит в число лидеров, которые чаще всего общаются как с российским диктатором путиным, так и с президентом Украины, отмечает издание. В то же время в кремле заявили, что будут очень внимательно следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского со своим турецким коллегой.

"Интересно узнать, о чем пойдет речь", - заявил спикер кремля песков.

По его словам контакты президентов россии и Турции возможны "в обозримой перспективе".

"Вы знаете, что путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", - сказал он журналистам, пообещав проинформировать прессу, как только станут известны сроки и даты переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецком городе Стамбул в пятницу, 7 июля. Во время переговоров Зеленский собирается обсудить ряд вопросов, в перечне - зерновая сделка, обмен пленными, поддержка Украины в НАТО.