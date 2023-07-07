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Зеленский после Чехии направляется в Словакию: обсудит оборонную поддержку и саммит НАТО

Зеленский после Чехии направляется в Словакию: обсудит оборонную поддержку и саммит НАТО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что после Чехии следующим пунктом его визита в европейские страны стала Словакия, передает УНН.

Цитата

"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с Президентом Зузаной Чапутовой, Премьер-министром Людовитом Одором, Председателем Национального Совета Борисом Колларом. Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и Формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", - отметил Зеленский в соцсетях.

Напомним

Зеленский прибыл в Чехию накануне - после визита в Болгарию. Глава государства уже встретился с чешским коллегой Петром Павелом. Президент Чехии по итогам встречи отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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