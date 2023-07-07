Германия выступила против отправки Украине кассетных боеприпасов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Германия выступает против поставок Украине кассетных боеприпасов, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу после заявлений о том, что Вашингтон планирует предоставить Киеву это оружие сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что Германия одна из 111 государств-участников Конвенции (CCM), которая запрещает использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов. В то же время США не являются участником этой конвенции.

Цитата

"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, соглашение в Осло действует", - заявила Бербок.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Действия других стран, не подписавших конвенцию, - россии, Китая, Украины и США - Писториус комментировать отказался.

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщили, что Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американских кассетных боеприпасов. Об изъятии оружия из запасов Министерства обороны должно быть объявлено в пятницу.

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Справочно

Конвенция о кассетных боеприпасах была выработана в ходе так называемого «процесса Осло» и принята в мае 2008 года в Дублине, а вступила в силу 1 августа 2010 года.

Ее цель запретить кассетные боеприпасы – авиабомбы, боеголовки ракет или артиллерийские снаряды, содержащие большое количество малых взрывных устройств. Конвенция о кассетных боеприпасах предусматривает для стран, ратифицировавших ее, запрет на использование, производство, разработку, хранение и передачу таких боеприпасов, а также оказание помощи другим в таких действиях.

Договор согласовали более 100 государств, среди них около половины из стран-производителей кассетных боеприпасов, а ратифицировало 31 государство. В то же время некоторые крупнейшие производители кассетных боеприпасов или страны с их большими запасами отказались подписывать Конвенцию – в частности, США, россия, Китай, Индия, Пакистан и Бразилия. Украина также не подписала это соглашение, считая кассетные боеприпасы законным оружием.

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