Лубинец о миссии ООН по Еленовке: у них не было желания реально чем-то заниматься

КИЕВ. 7 июля. УНН. ООН не хочет искать прямых механизмов влияния на россию. Миссия по расследованию событий в Еленовке ни разу не встретилась с украинским омбудсменом, чтобы получить материалы по взрыву в колонии. Об этом сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на полях Всеукраинского правозащитного форума «Легион права», передает корреспондент УНН.

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«То что я увидел – ООН не влияет, на мой взгляд, не хочет искать прямых механизмов воздействия на Россию. Господин Гутерриш сделал громкое публичное заявление, когда он находился во Львове, он сказал: Я создаю отдельную миссию которая будет заниматься вопросом Еленовки. Он ее действительно создал, было назначено три человека. Эта миссия проработала 5 месяцев. За это время я неоднократно пытался с ним встретиться: онлайн, офлайн. Я сказал, что готов ехать в Нью-Йорк где они находятся, чтобы передать те материалы, которые есть у украинской стороны», - рассказал Лубинец.

По его словам – это экспертный анализ фото, видеоматериалов, которые обнародовали россияне, и которые дают основания утверждать, что это не был обстрел никакими «Хаймарсами» или «Градами» или чем-либо.

«На наш взгляд, на взгляд экспертов, не только украинских, которые принимали участие в этом – это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру. Погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных, которые были верифицированы Международным Комитетом Красного Креста. Миссию закрыли. Я с ним (Гутерришем – ред.) даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их не желания реально чем-то заниматься», - сказал Лубинец.

Он отметил, что миссию закрыли странным образом.

«Об этом сообщил представитель Гутерриша на одной из пресс-конференций. На прямой вопрос журналистов: Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что Россия не допустила представителей этой миссии в Еленовку? Ответ был: Мы это не комментируем. На мой взгляд – это яркий пример, как действуют сейчас международные организации», - отметил Лубинец.

Дополнение

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

По сообщениям, в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.