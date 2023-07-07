Перемещение ядерного оружия в беларусь: Польша, Латвия и Литва обратились к НАТО принять меры

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры для противодействия угрозам, которые возникают в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Литвы.

Детали

Главы трех государств обратили внимание на то, что сотрудничество между россией и беларусью подрывает не только безопасность региона, но и безопасность Европы. Территория и ресурсы беларуси используются россией для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции двух стран.

Цитата

"Последнее проявление этого - размещение тактического ядерного оружия на территории беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основополагающего акта НАТО-россия, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу", - говорится в письме лидеров Литвы, Польши и Латвии.

Дуда, Левитс и Науседа отметили, что белорусский народ нуждается в четком сигнале от НАТО о том, что ему важно видение демократической, стабильной и процветающей беларуси, которая не будет зависеть от рф и ее внутренней борьбы.

Лидеры трех государств предложили пять последовательных действий, которые "не только повысят безопасность союзников, но и будут отвечать демократическим стремлениям белорусского народа".

Речь идет о:

пересмотре ядерного сдерживания и его адаптации к новой реальности;

включении обычных угроз, исходящих из беларуси, в процесс военной адаптации НАТО;

заблаговременное размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге НАТО;

увеличение расходов на оборону более чем на 2% ВВП и увязывание этого процесса с приоритетами Альянса;

повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.

Напомним

9 июня 2023 года на встрече с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси начнется после того, как объекты будут готовы.

27 июня александр лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в белоруссию, уже находится на территории страны.

В связи размещением российского ядерного оружия в беларуси Польша обратилась ко всему НАТО пригласить Варшаву к участию в программе Nuclear Sharing.