Столтенберг анонсировал участие Зеленского на саммите в Вильнюсе, обещает пакет из трех составляющих для приближения Украины к НАТО

КИЕВ. 7 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита Альянса в Вильнюсе на пресс-конференции сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационном заседании нового Совета НАТО-Украина. Он также заявил, что страны-члены НАТО пошлют "четкое сообщение" и благодаря трем составляющим приблизят Киев к полноправному членству, передает УНН.

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"Я с нетерпением жду возможности поздравить президента Зеленского на саммите. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании нового Совета НАТО-Украина. Это будет платформа для консультаций в кризисных ситуациях и принятия решений, где мы все будем сидеть на равных и решать общие проблемы безопасности", - заявил Столтенберг.

Детали

Генсек отметил, что захватническая война россии против Украины длится уже более 500 дней, и за это время кремль "нес смерть и разрушения в сердце Европы, стремясь уничтожить Украину и разделить НАТО". Он подчеркнул, что саммит пошлет "четкое сообщение".

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что лидеры Альянса согласуют пакет с тремя элементами для приближения Украины к НАТО. Во-первых, мы договоримся о многолетней программе помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими Вооруженными силами и НАТО. Во-вторых, мы усилим наши политические связи путем создания Совета НАТО-Украина. И, в-третьих, я ожидаю, что лидеры союзников еще раз подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и объединятся относительно того, как приблизить Украину к ее цели", - подчеркнул Столтенберг.

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По словам Генсека, члены Альянса уже пообещали выделить 500 миллионов евро на критические потребности, включая топливо, медицинские принадлежности, оборудование для разминирования и взводные мосты. Он добавил, что НАТО также помогает развивать сектор безопасности и обороны Украины, в частности военные госпитали.

Отвечая на вопрос журналиста, чем декларация стран-членов на саммите в Вильнюсе будет отличаться от той, которую они приняли в 2008 году в Бухаресте, Столтенберг отметил, что отличие в том, что Украина стала "гораздо ближе к НАТО".

"Есть много различий. Конечно, одно важное отличие заключается в том, что Украина стала намного ближе к НАТО, потому что союзники по НАТО тесно сотрудничают с Украиной в течение многих лет, особенно с 2014 года. Поэтому это обеспечило гораздо более высокий уровень сотрудничества и оперативной совместимости между Украиной и НАТО. Практическая поддержка прогресса многолетнего пакета не в последнюю очередь имеет также политическое измерение"", - заявил Генсек.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июля провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. По итогам он заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО.

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