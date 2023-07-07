Если в НАТО еще не готовы пригласить Украину, то пусть скажут, когда будут готовы - Кулеба

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина призывает НАТО сделать сильный шаг к будущему членству нашей страны в Альянсе. Такое заявление накануне саммита НАТО в Вильнюсе сделал глава МИД Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy от 6 июля, пишет УНН.

Кулеба отметил, что с приближением Вильнюсского саммита "полным ходом идет битва споров о том, следует ли приглашать Украину в НАТО".

Цитата

"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение в Вильнюсе, они должны четко сказать, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, но приглашение - нет. Все, что нужно, - это стратегическое предвидение и политическая воля", - подчеркнул Кулеба.

Детали

"Мы не стремимся к немедленному членству. Мы не будем втягивать НАТО в эту войну. Мы никогда не просили иностранных войск на территории Украины. При щедрой помощи наших партнеров мы победим россию самостоятельно. Это наша война", - отметил глава МИД Украины.

Но, по его словам, "следующей войны можно избежать, приняв Украину в НАТО". "Поэтому мы просим сделать сильный шаг к будущему членству Украины. В Вильнюсе мы просим НАТО признать три очевидные вещи: во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО; во-вторых, Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности; и в-третьих, Украина должна сейчас быть приглашена вступить в НАТО, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия", - отметил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг анонсировал участие Зеленского на саммите в Вильнюсе, обещает пакет из трех составляющих для приближения Украины к НАТО

"Такое приглашение не спровоцирует президента россии владимира путина, а наоборот, удержит его от будущей агрессии. Столкнувшись с силой, он неизменно отступает, как все мы видели, когда "группа вагнера" шла на москву. Поскольку путин ослаблен мятежом, появляется возможность пригласить Украину в НАТО", - отметил глава МИД Украины.

Он указал, что украинцы борются в самой кровавой войне в Европе с 1945 года, теряя близких, побеждая российских захватчиков и освобождая родину. "Сегодня командиры, солдаты и все общество Украины приобретают необходимый опыт защиты от российской угрозы. Завтра они сделают свой вклад в обеспечение безопасности всего НАТО", - указал министр.

"Кто не хотел бы иметь союзника, который бы имел силу, мужество и стойкость Украины? Это новая реальность, по сравнению с 2008 годом, когда в последний раз на саммите НАТО официально обсуждалось членство Украины. Украина больше не просто стремится попасть под зонтик коллективной безопасности. Сегодняшняя Украина делает вклад в безопасность, защищая себя и евроатлантическое сообщество от агрессивной и реваншистской россии", - отметил он.

"Когда Украина выиграет войну и присоединится к НАТО, именно украинские бригады, а не американские или немецкие, будут охранять восточный фланг НАТО. Закаленные в боях украинские подразделения будут дислоцироваться в странах-союзниках, которые будут искать защиту от российской угрозы. Ни один другой член НАТО не имеет нашего опыта и навыков, включая то, как реагировать и отражать вторжение в течение нескольких часов. Это решает одну из самых серьезных вопросов альянса - быстрое реагирование - и повышает коллективную безопасность", - сказал Кулеба.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что четкое приглашение Украины к будущему членству в НАТО на Вильнюсском саммите будет весомой демонстрацией смелости и прочности Альянса.