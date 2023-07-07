Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на Вильнюсском саммите - WP

КИЕВ. 7 июля. УНН. Накануне саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, страны-члены НАТО еще не приняли решение относительно своих предложений для Украины. Об этом сообщает WashingtonPost, передает УНН.

Детали

США, как страна с наибольшим влиянием в Альянсе, в течение нескольких месяцев размышляли о том, как снизить ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля.

Украина надеялась на определенные предложения относительно своего членства, но США сосредоточились на гарантиях безопасности, а не на ближайшей перспективе членства. Многие союзники считают это обсуждение невозможным, пока Украина находится в состоянии войны с россией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников указывал на то, что Вильнюсский саммит должен был бы исправить ошибку, допущенную на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии было сказано, что они станут членами Альянса в будущем, но без определения конкретных сроков.

Эта ситуация, по мнению многих чиновников и аналитиков, создала возможности для российского вторжения, как это произошло с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году. россия напала на страны, которые были лишены гарантий коллективной обороны, согласно которым нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

Некоторые члены НАТО все еще ставят под сомнение готовность Украины к членству, указывая на необходимость реформирования украинской армии и борьбу с коррупцией.

Независимо от того, получит ли Украина членство, украинские чиновники ожидают от западных стран гарантий безопасности, чтобы сдерживать россию от дальнейших актов агрессии. Детали этих гарантий еще не определены, но США и НАТО предлагают заключение двусторонних или многосторонних соглашений с Украиной, таких как пакты о взаимной обороне или меморандумы безопасности.

В Вильнюсской декларации Альянса важно найти такие формулировки, которые бы не давали россии права ветировать членство Украины, отмечает бывший помощник генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд, который сейчас работает политическим сотрудником Европейского совета по международным отношениям.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита Альянса в Вильнюсе на пресс-конференции сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в инаугурационном заседании нового Совета НАТО-Украина. Он также заявил, что страны-члены НАТО пришлют "четкое сообщение" и благодаря трем составляющим приблизят Киев к полноправному членству.

Также Румыния откроет региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16. Он будет доступен для союзников и партнеров Румынии по НАТО, в том числе и для Украины.

Еще вчера парламент Болгарии в четверг поддержал членство Украины в НАТО после восстановления мира на ее территории.