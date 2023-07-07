Зеленский прибыл в Словакию: встретился с президентом Чапутовой

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу прибыл в Словакию и уже встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой, пишет УНН.

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"Словакия. Рад встрече с Президентом Зузаной Чапутовой. Мы достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет обе наши страны – и в безопасности, и в международных делах. Словакия действительно помогает приближать мир", - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Зеленский в Словакии собирается обсудить конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и Формулу мира, двустороннее сотрудничество, энергетическую безопасность.