Лубинец: прорабатывается несколько вариантов по возвращению гражданских пленных

КИЕВ. 7 июля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодня прорабатывается несколько вариантов по возвращению гражданских украинцев из российского плена. Об этом он сказал на полях Всеукраинского правозащитного форума «Легион права», передает корреспондент УНН.

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«На сегодня нами прорабатывается несколько вариантов, чтобы гражданские лица возвращались на территорию Украины, разными способами. Юридические моменты существуют. Это, например, Конвенция ООН об отбывании наказания на территории гражданства которой является гражданин. Есть юридическое понятие как воссоединение семей. То есть у нас юридические моменты есть. Нам нужно создать действенный механизм», - рассказал Лубинец.

Детали

Он считает, что именно из-за не желания российской стороны Украина не имеет существенных результатов по возвращению гражданских.

«Но это не означает, что мы останавливаемся. Мы продолжаем это делать. Я выступил инициатором создания такой платформы с участием турецкой стороны. У нас состоялась в Анкаре первая публичная встреча, где присутствовала (омбудсмен рф татьяна – ред.,) москалькова, я и турецкий омбудсмен. После этого у меня была встреча с президентом Эрдоганом отдельная, где мы более 20 минут обсуждали вопросы именно гражданских», - сказал Лубинец.

Дополнение

В российском плену сейчас находится более 25 тыс. гражданских украинцев.