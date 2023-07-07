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Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина, часть которой оккупировала россия, официально подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству - Trans-Pacific Partnership Agreement (ТТР), в котором участвуют 11 стран, включая Японию. Об этом объявило правительство Новой Зеландии, которое является координатором TPP, передает УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Отмечается, что Украина подала заявку на членство в ТРР в мае этого года.

TPP включает 11 стран, среди которых Япония, Австралия и Сингапур, общий валовой внутренний продукт (ВВП) которых превышает 11 триллионов долларов.

Ожидается, что вступление в TPP позволит Украине углубить экономические связи и укрепить сотрудничество с другими странами-участницами, в условиях военной агрессии со стороны России.

Процесс вступления потребует согласия всех стран-участниц, и заявку Украины могут обсудить во время предстоящей встречи министров стран-участниц, запланированной на середину месяца.

Кроме Украины, также заявки на вступление в TPP подали Китай и Тайвань.

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Источник: УНН
Теги: Украина
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