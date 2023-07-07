Украина планирует национализировать Sense Bank российских олигархов - Вloomberg

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина планирует на следующей неделе национализировать Sense Bank, принадлежащий российским олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, сообщает Вloomberg, передает УНН.

Детали

На владельцев Sense Bank наложены санкции Европейского Союза и Великобритании.

Ожидается, что национализация банка состоится в середине июля.

Sense Bank, ранее известный как Альфа-Банк Украина, является одним из крупнейших банков в Украине по размеру активов. ABH Holdings SA, владеющая банком, заявила, что будет оспаривать любую национализацию в международных судах.

Однако закон, позволяющий правительству объявлять неплатежеспособными и национализировать кредиторов, попавших под санкции из-за вторжения россии, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце.

Дополнение

В марте Центральный банк Украины заблокировал попытку Фридмана и его партнеров получить разрешение на увеличение собственного капитала кредитора на 1 миллиард долларов и продать его иностранному покупателю.

Кроме того, есть доказательства, что Фридман является соучредителем Alfa Group, которая контролирует крупнейшего розничного продавца и частный банк в россии, и имеет тесные связи с российским политическим режимом.

Напомним

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО “СЕНС БАНК” – ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, ввел запрет права голоса за 100% акций банка.