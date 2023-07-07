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Встреча Зеленского со словацкими парламентариями: обсудили формулу мира и поддержку Украины

Встреча Зеленского со словацкими парламентариями: обсудили формулу мира и поддержку Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и представителями словацкого парламента. Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией Формулы мира и евроатлантическими стремлениями Украины, сообщает пресс-служба президента Украины, передает УНН.

Детали

Основной темой обсуждения стало участие Словакии в реализации Формулы мира и поддержка евроатлантических стремлений Украины. Обе стороны обменялись мнениями и взглядами относительно совместных действий и возможных путей содействия разрешению конфликта на востоке Украины и обеспечению мирного урегулирования. Зеленский и Коллар подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

Дополнение

Также Словакия передаст Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия, Владимир Зеленский
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