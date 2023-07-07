МВФ выпустил обновленный Меморандум после первого пересмотра программы EFF: Украина уже выполнила 5 пунктов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Международный валютный фонд выпустил обновленный Меморандум после первого пересмотра программы EFF (Extended Fund Facility). Украина уже успешно выполнила 5 пунктов из программы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

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“Хорошая новость: 5 пунктов мы уже выполнили. Еще 2 „маяка“, которые должны были уже выполнить, МВФ включил повторно: налоговые изменения (законопроект 8401) и Стратегию управления среднесрочным долгом. Дедлайн первого — конец июля, второго — конец октября. Еще +4 Structural Benchmarks добавились”, — написал Железняк.

Детали

По его словам, среди “маяков” требование — подготовить стратегию реформирования ГНС и ГМС (как часть общей Нацстратегии обеспечения бюджетных поступлений) на основе оценки деятельности органов. Дедлайн — конец октября 2023 года.

В рамках процесса подготовки плана реформирования, МВФ поможет провести оценку деятельности ГМС.

Уже сейчас в соглашении с МВФ закрепили, что реформа будет касаться трех сфер:

— реформа кадровой и компенсационной политики;

— улучшение оперативного управления таможней из центрального аппарата;

— перенос верификации/проверки таможенных документов из пунктов пересечения границы во внутренние офисы.

Еще три “маяка”, которые добавились:

— Избрать и назначить Наблюдательный совет Оператора ГТС до конца октября 2023

— Запустить работу статей Бюджетного Кодекса для подготовки среднесрочного бюджетного планирования, разработки долговой стратегии и ограничения рисков по госгарантиям (конец сентября 2023)

— Разработать концепцию обновления программы “5-7-9” с таргетом на МСБ за счет исключения крупных компаний из критериев соответствия, усиления мониторинга и поддержки соответствующих гарантий (конец сентября 2023)

Железняк добавил, что в Меморандуме детализировали отдельный абзац о реформе БЭБ. Еще не “маяк”, но дальше будет.

“Соответственно, Украина обязалась подготовить изменения в Закон, чтобы перезапустить БЭБ, усилить аналитическую составляющую органа и подчинить его Минфину”, — добавил нардеп.

Среди основных задач:

— разработать прозрачный конкурсный отбор руководства и работников;

— ужесточить требования к отборочной комиссии;

— ввести контрактную систему для работников;

— разработать механизм переаттестации персонала.

Напомним

В государственный бюджет Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ).