Зеленский прибыл в Турцию и проведет переговоры с Эрдоганом: детали

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о Формуле мира, саммите НАТО и зерновой инициативе, передает УНН.

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“Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по Формуле Мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями”, - написал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу перед началом саммита НАТО, чтобы обсудить общие вопросы и укрепление взаимоотношений между странами.

Также Кабинет министров Украины работает над разработкой альтернативных мер для продолжения экспорта аграрной продукции в случае прекращения работы зернового коридора.