В Белом доме подтвердили, что США передаст Украине кассетные боеприпасы

КИЕВ. 7 июля. УНН. США передадут Украине кассетные боеприпасы. С таким заявлением вышел советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Детали

По словам Салливана, Джо Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов в Украину после “единогласной” рекомендации команды национальной безопасности, пишет Guardian.

Он говорит, что это было “трудное” решение, и что президент в конце концов принял решение “посоветовавшись с союзниками и партнерами и после консультации с членами Конгресса”.

Добавим

Во время брифинга Салливан заявил, что США “не оставят Украину беззащитной в любой момент этого конфликта”.

Он также добавил, что россия применяет кассетные боеприпасы с начала вторжения в Украину.

Также советник американского президента заявил, что Украина предоставила письменные гарантии, что будет минимизировать риски для гражданских.

Напомним

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американских кассетных боеприпасов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи на более 500 миллионов долларов. Он будет содержать кассетные боеприпасы, а также боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Они содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте над поверхностью земли. Разбросанные над определенной территорией боевые элементы обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.