Украина получит кассетные боеприпасы и не только: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи

КИЕВ. 7 июля. УНН. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Туда войдут кассетные боеприпасы и не только. Об этом сообщил во время брифинга заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Х. Кал, передает УНН.

Детали



По словам заместителя главы Пентагона, США пришлют новый пакет оружейной помощи стоимостью около 800 миллионов долларов, который будет включать 155 миллионов артиллерийских снарядов, в том числе улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения, и 105-мм артиллерийских снарядов.

Также в новый пакет входят дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетно-ракетных систем, дополнительные бронетранспортеры Stryker, высокоточные авиационные боеприпасы, подрывные боеприпасы и системы для уборки препятствий, а также различные запасные части и оборудование для оперативного обеспечения.

Добавим

На сайте Пентагона опубликована более подробная информация о возможностях нового военного пакета:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы «Стингер»;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

31 155-мм гаубица;

155-мм артиллерийские выстрелы, в том числе ДПИКМ, и 105-мм артиллерийские выстрелы;

32 БМП «Брэдли»;

32 бронетранспортера Stryker;

Оборудование для разминирования;

Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

Подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

Запасные части и другое полевое оборудование.

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Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американских кассетных боеприпасов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи на более 500 миллионов долларов. Он будет содержать кассетные боеприпасы, а также боеприпасы для ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Они содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте над поверхностью земли. Разбросанные над определенной территорией боевые элементы обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.