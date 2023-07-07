В Стамбуле начались переговоры Зеленского и Эрдогана

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Стамбуле начались переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

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Издание отметило, что украинский лидер прибыл в Турцию по приглашению турецкого коллеги.

Визит главы украинского государства в Турцию начался с церемонии официальной встречи в резиденции «Вахтеддин».

Лидеры обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, затем отправились на встречу в формате с глазу на глаз.

В ходе переговоров будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

В частности, президенты обменяются мнениями о состоянии двусторонних отношений, последних событиях в войне между россией и Украиной и зерновой сделке.

Добавим

По данным Анадолу, после окончания двусторонней встречи стороны продолжат переговоры в расширенном составе.

После завершения турецко-украинских переговоров Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию и проведет переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о Формуле мира, саммите НАТО и зерновой инициативе.