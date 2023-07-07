Еще одно доказательство преступных действий: ЦИК о попытках рф организовать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Центральной избирательной комиссии заявили о нелегитимности организации подготовки и проведения рф любых выборов на временно оккупированных территориях Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

Контекст

15 июня цвк рф принял четыре постановления о назначении на 10 сентября этого года на временно оккупированных территориях Украины: в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, так называемых выборов в оккупационные представительные органы власти. Также на этот день назначены "дополнительные выборы" в госдуму рф в одном из незаконно образованных избирательных округов в Симферополе.

Цитата

"ЦИК как главный орган администрирования выборов в Украине отмечает, что эти решения — не только грубое нарушением норм украинского и международного права, но и еще одно неопровержимое доказательство преступных действий рф и ее политического руководства.

Отсутствие у рф суверенной власти над украинскими территориями не позволяет государству-оккупанту назначать и проводить на них легитимные выборы, а все назначенные государством-агрессором за пределами его юрисдикции, в нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины выборы на этих территориях априори являются нелегитимными", - говорится в сообщении.

Добавим

В ЦИК также призвали:

- граждан Украины – воздержаться от участия в любых мероприятиях, связанных с псевдовыборами;

- международное сообщество — не участвовать в наблюдении за процессом этих псевдовыборов;

- иностранные государства и их органы администрирования выборов, а также международные организации — осудить действия и решения госдумы, президента, ЦИК рф и ее оккупационных администраций, не признавать никаких их результатов и прекратить сотрудничество с ЦИК рф и ее членами, ускоряя ее полную международную изоляцию. А также – способствовать скорейшему прекращению россией оккупации территорий Украины.