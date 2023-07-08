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"Украина имеет право стать членом НАТО" - Эрдоган

"Украина имеет право стать членом НАТО" - Эрдоган

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Турции во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Об этом пишет УНН.

Цитата

"Украина имеет право на членство в НАТО. Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент – от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать всю помощь, чтобы Украина стала на ноги", - сказал Эрдоган.

Детали

Президент Турции отметил, что турецкие строительные компании помогут Украине отстроить города.

Напомним, в пятницу президент Зеленский прибыл в Турцию, где пообщался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о Формуле мира, саммите НАТО и зерновой инициативе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Турция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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