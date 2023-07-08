Украина и Турция подписали Меморандум в сфере стратегических отраслей промышленности

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщили в Офисе президента, пишет УНН.

Детали

Меморандум подписали в присутствии украинского и турецкого президентов.

Документ скрепили подписями министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Цитата

«Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и начало новых проектов в этих сферах», — говорится в сообщении.

Дополнение

Среди направлений сотрудничества:

развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в частности беспилотных летательных аппаратов;

наращивание производства различных типов БпЛА;

исследования и разработки в области автономных систем, космоса и в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;

другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что Меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение.

Напомним, в пятницу президент Зеленский прибыл в Турцию, где пообщался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о Формуле мира, саммите НАТО и зерновой инициативе.

Во время своего выступления президент Турции заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.