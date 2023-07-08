Эрдоган намерен продлить действие "зерновой сделки" на 2 года

КИЕВ. 8 июля. УНН. Турция работает над продлением черноморского зернового соглашения, которое заканчивается 17 июля. Причем президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится продлить действие соглашения на 2 года. Об этом он заявил во время совместного с президентом Зеленским брифинга, пишет УНН.

Детали

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Черное море должно быть зоной безопасности, а не «так называемых замороженных конфликтов».

Он сказал, что Турция работает над продолжением зернового соглашения и об этом он будет вести переговоры с президентом России Путиным.

К тому же, по мнению Эрдогана, вместо того, чтобы продлевать годовое соглашение каждые два месяца, он надеется, что его можно будет ввести на двухлетний период с обновлением каждые три месяца. Текущее соглашение истекает 17 июля.

Цитата

«У нас есть общее понимание того, что никто не может указывать нашим нациям, что делать в Черноморском регионе. Черное море должно быть зоной безопасности, сотрудничества, а не зоной войны или так называемых замороженных конфликтов, которые могут вспыхнуть в любую минуту и поразить и повлиять на жизни людей», – сказал Зеленский.

Дополнение

Эрдоган сказал, что после посредничества в зерновой сделке за год было доставлено около 33 миллионов тонн зерна тем, кто в нём нуждался.

Контекст

В мае 2023 года "зерновая сделка" была продлена на два месяца. Соглашение дает возможность Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почти ничего не грузится": член Комитета ВР по вопросам аграрной политики о судах, курсирующих по "зерновому коридору"