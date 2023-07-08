Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает юбилей. Железному генералу - 50 лет

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня отмечает свой День рождения Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который получил почет и уважение военных и граждан Украины, сообщает УНН.

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Валерий Залужный - признанный профессионал и выдающийся лидер - празднует свой День рождения сегодня. Он является одним из ключевых деятелей в украинском военном сообществе и имеет значительное влияние на безопасность и обороноспособность страны.

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За годы своей службы Валерий Залужный получил уважение и признание в военных кругах, демонстрируя высокую эффективность и стратегическое видение в развитии и модернизации Вооруженных сил Украины. Он внедрял инновационные подходы и совершенствовал систему обороны страны для обеспечения ее безопасности и суверенитета Украины.

Команда УНН выражает искренние поздравления Главнокомандующему. Его лидерские качества, мужество и решительность служили примером для военных, отражая его большую преданность и преданность выполнению своих обязанностей.

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Добавим

Британское издание Financial Times посвятило статью главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

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