Доставляют мины и взрывчатые вещества: в ГУР заявили, что враг продолжает минирование ЗАЭС

КИЕВ. 8 июля. УНН. Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. Сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества, передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны.

Детали

Как сообщили в ГУР, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

"В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - сообщили в разведке.

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Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию Reuters, что опасность нападения россии на Запорожскую атомную станцию спадает, но она может легко вернуться, пока объект остается под оккупацией рф.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что МАГАТЭ достигла "прогресса" по инспекции нескольких частей Запорожской атомной станции в Украине после заявлений о том, что она была заминирована.