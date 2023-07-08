Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,84 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Политические консультации по приглашению Украины в НАТО продолжаются - Стефанишина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10665

В Стамбуле состоялся поминальный молебен по жертвам войны в Украине

В Стамбуле состоялся поминальный молебен по жертвам войны в Украине

фотогалерея

КИЕВ. 8 июля. УНН. В соборе Святого Георгия в Стамбуле состоялся поминальный молебен по жертвам войны в Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Поминальный молебен по жертвам войны в Украине в соборе Святого Георгия, Фанар, Стамбул.

Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", - написал Зеленский в Telegram и показал фото. 

Добавим

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за 500 дней полномасштабной войны зафиксировано 94 000 военных преступлений, 115 000 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Более 10 500 убитых мирных украинцев. Среди них — почти 500 детей.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.