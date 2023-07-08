Новости: Политика
8 июля 2023, 12:24 • Тоня Туманова • 10665
В Стамбуле состоялся поминальный молебен по жертвам войны в Украине
КИЕВ. 8 июля. УНН. В соборе Святого Георгия в Стамбуле состоялся поминальный молебен по жертвам войны в Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Цитата
"Поминальный молебен по жертвам войны в Украине в соборе Святого Георгия, Фанар, Стамбул.
Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", - написал Зеленский в Telegram и показал фото.
Добавим
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, за 500 дней полномасштабной войны зафиксировано 94 000 военных преступлений, 115 000 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.
Более 10 500 убитых мирных украинцев. Среди них — почти 500 детей.
Источник: УНН
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