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Зеленский встретился с Вселенским патриархом: обсудили Формулу мира и возвращение украинских детей

Зеленский встретился с Вселенским патриархом: обсудили Формулу мира и возвращение украинских детей

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил Формулу мира и возвращение украинских детей с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию. Сообщает глава государства, передает УНН.

Цитата

“Спасибо за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, за осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам и украинкам, пострадавшим в результате войны!" - отметил Зеленский.

В свою очередь Вселенский патриарх выразил свою поддержку всем православным украинцам, отметив, что “как Мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне" и пожелал, чтобы вернулись "все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов".

Напомним

В пятницу президент Зеленский прибыл в Турцию, где пообщался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о Формуле мира, саммите НАТО и зерновой инициативе.

Президент Турции во время совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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