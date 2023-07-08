Продовольственная и энергетическая безопасность, а также - экоцид: Португалия готова присоединиться к реализации трех пунктов украинской формулы мира

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой по подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО и участию в формуле мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во время рабочей поездки в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Собеседники скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Владимир Зеленский подчеркнул важность решительной позиции Альянса относительно будущего членства Украины.

Глава государства выразил благодарность Премьер-министру Португалии за положительную оценку выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии.

Стороны выразили надежду на старт уже до конца текущего года переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил главу португальского правительства за готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира, в частности касающихся продовольственной и энергетической безопасности, а также экоцида.

Во время телефонного разговора Президент Украины и Премьер-министр Португалии приняли Совместную декларацию.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Португалия собирается передать Украине 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц.

Также португальский производитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем дальнего полета для поддержки наземных и морских операций. Данную инициативу будет финансировать Международный фонд для Украины Соединенного Королевства.