Португалия подтвердила поддержку вступления Украины в НАТО

КИЕВ. 8 июля. УНН. Португалия выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия. Об этом говорится в Совместной декларации, которую Президент Украины и Премьер-министр Португальской Республики приняли сегодня во время телефонного разговора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

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«В координации с членами Альянса и партнерами Португальская Республика продолжает оказывать поддержку укреплению способности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. (…) Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - говорится в совместной декларации.

Также указывается, что в рамках НАТО Португальская Республика продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины, в частности через усиленный Комплексный пакет помощи НАТО.

Добавим

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. В целом поддержку вступления Украины в Альнсу поддержали более 20 стран.