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Зеленский и премьер-министр Нидерландов зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов на F-16

Зеленский и премьер-министр Нидерландов зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов на F-16

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время разговора они, в частности, зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на самолетах F-16, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента Зеленского.

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«Стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества и зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на самолетах F-16. Владимир Зеленский и Марк Рютте скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, а также уделили внимание подготовке к Глобальному саммиту мира и реализации Украинской формулы мира», - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства выразил поддержку собеседнику в непростой политический момент. Президент поблагодарил команду Премьер-министра и весь народ Нидерландов за незыблемость принципиальной позиции относительно российского вторжения в Украину.

Владимир Зеленский также выразил благодарность за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом украинского народа.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, война, Нидерланды, Владимир Зеленский
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