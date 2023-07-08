В ближайшее время нас может ожидать много потрясений - Резников

КИЕВ. 8 июля. УНН. Подводя итоги 500-дневной войны, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время украинцев может ожидать много потрясений, а также давление, потери и разрушения, передает УНН.

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“В ближайшее время нас может ожидать много потрясений. Ведь мы не только сражаемся с жестоким врагом. Мы боремся за свое место в мире и свое видение победы. Большой мир – это конкуренция.

Дальше будет очень тяжело. Будет давление, будут потери и разрушения. Будет разочарование и уныние. Это нормально, ведь испытания на самом деле большие”, - сказал Резников.

Также по словам Министра обороны, Алексея Резникова, 500 дней назад никто не мог представить, что Украина окажется в том месте, где она находится сегодня.

"Каждый день мы движемся вперед. Именно поэтому многие люди соблазняются пойти по неправильному пути", - добавил он.

Дополнение

Также Алексей Резников представил пять ключевых принципов, которых Украина будет придерживаться в отношении использования кассетных боеприпасов.