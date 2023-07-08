Зеленский объявил о возвращении из Турции в Украину пятерых защитников Мариуполя

КИЕВ. 8 июля. УНН. Командование полка "Азов", интернированное в Турцию после обмена, возвращается в Украину. Об этом по завершении своего визита в Турцию сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев.

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными. Слава Украине!", - сообщил Зеленский.

Напомним

21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в том числе военных "Азова". Среди других из плена были возвращены командиры Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко, Денис Прокопенко "Редис". Согласно договоренностям, до конца войны они должны оставаться под протекторатом президента Турции Эрдогана.

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