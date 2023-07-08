Великобритания "не одобряет" использование кассетных бомб Украиной

КИЕВ. 8 июля. УНН. В свете поступления спорных кассетных бомб в Украину от Соединенных Штатов, Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, выразил четкое положение, что Великобритания «не одобряет» использование этих боеприпасов. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.

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“Великобритания подписала конвенцию, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и не одобряет их использование”, — сказал Сунак.

Премьер подчеркнул, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших данную конвенцию.

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В тоже время Сунак сказал, что Великобритания поддерживает Киев, предоставляя танки и оружие большой дальности.

“Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину”, - заявил Сунак.

Напомним

США передадут Украине кассетные боеприпасы. С таким заявлением вышел советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Во время брифинга Салливан заявил, что США “не оставят Украину беззащитной ни в один момент конфликта”.

В свою очередь Министр обороны Украины Алексей Резников представил пять ключевых принципов, которых Украина будет придерживаться в отношении использования кассетных боеприпасов.