Защитники "Азовстали" вернулись в Украину: Зеленский поблагодарил бойцов за мужество

КИЕВ. 8 июля. УНН. По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных – защитников «Азовстали», которые после возвращения из плена находились в Турции, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

В Украину вернули командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов» Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера «Азова» Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Военные находились в Турции после освобождения из российского плена.

Президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

«Поздравляю вас! Вы – наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!"» – сказал Глава государства.

На борту самолета Владимир Зеленский пообщался с защитниками «Азовстали» и поблагодарил за их мужество и стойкость.

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Напомним

21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности военных "Азова". Среди других из плена были возвращены командиры Сергей Волынский "Волина", Святослав "Калина" Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко, Денис Прокопенко "Редис". Согласно договоренностям, до конца войны они должны были оставаться под протекторатом президента Турции Эрдогана.