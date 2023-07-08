Испания выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр оборони Испании Маргарита Роблес высказала против отправке Украине кассетных боеприпасов, которое приняли Соединённые штаты Америки, сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.

Министр обороны страны заявил, что кассетные бомбы не следует посылать на помощь Украине «ни при каких обстоятельствах».

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«Испания, основываясь на твердом обязательстве перед Украиной, также имеет твердое обязательство о том, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах», — заявила Маргарита Роблес.

Она напомнила, что такие боеприпасы запрещены в 123 странах.

«Нет – кассетным бомбам и да – законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться кассетными бомбами», - подчеркнула Роблес.

Добавим

Ранее свое неодобрение поставкам таких боеприпасов высказал премьер Британии Риши Сунак.

Напомним

Ранее в США официально заявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы.

В свою очередь Министр обороны Украины Алексей Резников представил пять ключевых принципов, которых Украина будет придерживаться в отношении использования кассетных боеприпасов.