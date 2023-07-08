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Вступление Украины в НАТО поддержали уже 23 страны

Вступление Украины в НАТО поддержали уже 23 страны

КИЕВ. 8 июля. УНН. Вступление Украины в НАТО поддержала примерно три четверти членов Альянса. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.

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«Португалия пополняет перечень тех стран, с которыми мы уже формализовали поддержку членства Украины в Альянсе: отныне – 23 государства, примерно три четверти от количества членов

До начала Саммита НАТО в Вильнюсе остается буквально два дня – продолжаем максимизировать шансы на практический для Украины результат!», - написал Жовква.

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8 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португальской Республики Антониу Коштой.

По результатам разговора партнеры приняли Совместную декларацию между Украиной и Португалией. Среди прочего в декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО.

Добавим

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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